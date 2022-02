Frederico Varandas ficou sem telemóvel e documentos: Sporting revela o que se passou no Dragão

Pinto da Costa, 40 anos a tirar a rede a Lisboa pic.twitter.com/LzJYeJqVL9 — FC Porto Media (@MediaPorto) February 12, 2022

O Sporting revelou este sábado, em comunicado, pormenores do que se passou depois de ir sexta-feira, após o clássico, à sala de imprensa do Estádio do Dragão. De acordo com o clube leonino, o telemóvel e os documentos de Frederico Varandas ainda não foram encontrados."Na sequência das declarações do Presidente do Sporting CP, e quando este se deslocava para o autocarro da equipa, os três elementos, rodeados de vários seguranças, efectuaram uma espera a Frederico Varandas. Neste contexto, Rui Cerqueira abalroou de forma violenta o presidente do Sporting CP, retirando-lhe da mão a carteira com telemóvel, cartões pessoais de identificação e cartões de crédito, colocando-se de imediato em fuga. Apesar da presença da polícia no local, o aparelho e os documentos não foram encontrados", refere o Sporting, que vai avançar com queixa-crime contra Vítor Baía, Sérgio Conceição e Rui Cerqueira e pedir a interdição do Estádio do Dragão.Refira-se que Stewarts e polícia foram forçados a intervir. Ainda ontem à noite, a conta de Twitter do FC Porto exibiu o telemóvel de Varandas e ironizou: "Pinto da Costa, 40 anos a tirar rede a Lisboa.