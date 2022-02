Frederico Varandas: «Foi um mandato histórico»

Frederico Varandas destacou os títulos conquistados no futebol durante o seu mandato e até deixou um elogio a Marcel Keizer, que conquistou Taça de Portugal e Taça da Liga pelo Sporting."Foi um mandato histórico pois só no futebol são seis títulos, mais que os rivais juntos. Acho que os treinadores que serviram o Sporting devem ser respeitados. Não é a área do Nuno ou do Ricardo, mas Keizer, nos últimos 13 anos é o treinador mais bem sucedido a seguir a Rúben Amorim. E se formos a 2001, Marcel Keizer é o terceiro e comparando com Marco Silva, Leonardo Jardim... Quando se fala de uma época desastrosa ganha dois títulos", referiu o presidente leonino durante o debate de candidatos à presidência do Sporting "Sobre futebol e a Academia a nossa base é a formação e vai continuar a ser. Reformulámos os relvados, os quartos, criámos a unidade de performance, temos recursos humanos altamente qualificados, criámos o departamento de observação, temos uma metodologia de treino transversal a toda a Academia, reativámos a equipa B, a formação da Academia foi reconhecida ,como a melhor do ano, a sub-23 joga com, uma média de idade de 19, os sub-19 com 17. Cortámos custos e aumentámos o investimento da formação em dois milhões. A equipa B o que se passa é modelo no treino focado no jogador. Podíamos ter uma equipa B com o Daniel Bragança, o Inácio, o Gonçalo Esteves, creio que considera que essa equipa seria competitiva", acrescentou o candidato da lista A."Eu tenho 42 anos e gostava de ter sido criança nestes últimos anos. Estes jovens veem um clube vencedor, com valores, a vencer títulos no futebol e nas modalidades e é neste palco que temos de estar. Dia 5 de março venham ver o jogo e votem em massa. Votem em quem achem que pode defender melhor o Sporting, e se for eu fico honrado", finalizou, na sua derradeira mensagem no debate.