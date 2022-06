Uma manhã preenchida promovida pelo Sporting comemora os 20 anos da existência da Academia do Sporting e Frederico Varandas teve as honras de abrir a festividade. No discurso de abertura do evento, o presidente dos verdes e brancos destacou o marco redondo na história do emblema de Alvalade, apontando a criação da Academia como algo "pioneiro" que abriu as portas ao desenvolvimento do futebol de formação em Portugal."Assinala-se hoje o marco importante da história do Sporting. Duas década de um projeto que nasceu pioneiro e teve necessidade de se reinventar de forma a acompanhar a evolução do tempos. A formação é um dos pilares do Sporting. É e tem sido a bandeira da formação do Sporting. Se é verdade que faz 20 anos, tendo sido o primeiro centro de treinos especializado em futebol, o projeto pioneiro nasceu há mais de quatro décadas. Assente na visa estratégia do nosso querido Aurélio Pereira e cimentada em 40 anos a formar talento. 40 anos a formar dos melhores jogadores que o país conheceu. 40 anos a alimentar a Seleção Nacional", defendeu, sem esquecer, claro, Cristiano Ronaldo, que em breve dará oficialmente o nome ao complexo em Alcochete: "De todos estes temos obrigatoriamente há que destacar Cristiano Ronaldo, o melhor jogador português de todo os tempos e que dá nome à Academia. E Figo e Futre. Não há nenhum clube que tenha formado tantas Bolas de Ouro e Prata. É um feito admirável e único que nos coloca no topo da formação em Portugal."De resto, o líder dos leões assinalou várias vezes o facto de o Sporting ter apresentado um projeto pioneiro no futebol português, não esquecendo as raízes do projeto. "Foi com o nascimento que passámos para outro patamar. A mudança de paradigma deveu-se à visão e obra de José Roquette e Dias da Cunha. Foi um projeto visionário que anos mais tarde e para bem do futebol português os adversários copiaram. Desta casa nasceu a base do titulo mais importante da Seleção: dos 14 jogadores, 10 foram formados no Sporting. Não só um clube formador como os municiadores da Seleção. A formação custa dezenas de milhões de euros por ano e são esquecidos pelas figuras de Estado aquando das vitórias da selecção. É sempre importante relembrar que na sociedade de hoje são os clubes responsáveis pela promoção do desporto. Ao contrário que muitos países onde é feita pelo estado", deixou claro.No discurso que marcou a abertura das comemorações dos 20 anos da Academia, Varandas não deixou de referir igualmente dois momentos que considera marcantes na história do complexo, entre eles o ataque à Academia, que sucedeu em 2018. "Houve também algumas tempestades. Tal como o dia conhecido pelo ataque de Alcochete e anos da pandemia, dois acontecimentos que conseguimos ultrapassar e tornaram-nos mais fortes, competentes e competitivos. Foi a prioridade das prioridades da administração. Foram investidos os recursos financeiros. Temos uma Academia nova, remodelada. E tivemos a criação da Unidade de Performance transversal a todos os escalões de formação. Remodelação do departamento médico e ala profissional. Substituição de todos os relvados e o maior investimento feito em recursos humanos na área do treino, prospeção e saúde", confessou.Virando a agulha do passado para o presente, o presidente do Sporting analisou os resultados e evolução da Academia Sporting, garantindo que encontram-se plantadas as bases para um futuro com outros resultados positivos."O objetivo é formar jogadores. Formar e produzir jogadores para a equipa A. Para quem tinha dúvidas, as bem recentes vitorias dos campeonatos sub-17 e sub-15 e jovens internacionais nas seleções são a resposta. A formação do Sporting tem uma página de ouro na história a do clube e futebol português. Tem nas mãos a sustentabilidade do futuro do Sporting. A todos os dirigentes, treinadores, diretores, preparadores-fisicos, médicos, enfermeiros, adminstrativos, técnicos de equipamento... o Sporting estará eternamente grato a todos", apontou.Além disso, Frederico Varandas recordou o papel da formação no último título conquistado pelos leões. "O processo de trabalho assente no jogador levou ao reconhecimento da ECA, com o Sporting a vencer o prémio de melhor clube da Europa em 2021 no futebol de formação. Também a recente conquista do campeonato ficou marcada pelo selo da academia e coragem e competência do treinador e equipa técnica. 10 formados no Sporting, 8 entre 16 e 22. Educação e formar. Do ponto de vista de caráter e valores., e temos dedicado muito a esse campo da formação. Não temos problema em afirmar que devemos formar bem primeiro que ganhar", concluiu.