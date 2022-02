Frederico Varandas: «Hoje o Sporting é livre, forte, saudável e corajoso»

A precisamente uma semana das eleições no Sporting, e na Madeira com a equipa que hoje defronta o Marítimo (18 horas), Frederico Varandas apelou aos sócios para que no próximo sábado vão votar, numa altura em que, sublinhou, o clube está a "bater os recordes de receitas"."É absolutamente fantástico ver esta manifestação de sportinguismo, nesta ilha tão bonita e cheia de leões e leoas. É só mais um final da força, da saúde e da vitalidade que hoje o Sporting Clube de Portugal tem. Hoje, com muito orgulho, o Sporting apresenta-se como campeão nacional. Um clube forte e competitivo em qualquer modalidade que disputa. Hoje temos muito orgulho em dizer que o Sporting nunca teve tantos sócios com quotas em dia, à data de hoje, na sua história. Num ano infelizmente marcado pela pandemia, estamos a bater os recordes de sempre de receitas da história do Sporting. Isto tudo é muito importante para fazermos o Sporting crescer", afirmou num almoço com cerca de 300 adeptos do Núcleo dos Leões da Madeira.E prosseguiu: "O dia 5 de março é extremamente importante para o Sporting Clube de Portugal. Como presidente do clube, apelo à adesão de todos os sportinguistas para irem, de acordo com a sua consciência, votar em quem melhor acham que defende o Sporting. Jamais pedirei que votem na minha lista, peço sim que votem em quem achem que cuide melhor do Sporting. Hoje o Sporting é livre, forte, saudável e corajoso, mas só continuando a crescer conseguimos ser ainda mais competitivos. E para isso nunca se esqueçam que, sem estabilidade, não há crescimento nem sucesso. Por isso, peço a todos que continuem sempre a pôr o clube acima de tudo e a apoiar, quer na vitória quer na derrota".