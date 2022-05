Frederico Varandas homenagegou vítimas da queda do varandim e todos os leões desaparecidos

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por JUVENTUDE LEONINA 1976 (@juventudeleonina1976)

Frederico Varandas, presidente do Sporting, esteve este sábado presente na Praça Centenário, para o Dia do Leão, que homenageou Paulo Jorge Vidal e José Gonçalves, desaparecidos na malograda queda do varandim do já extinto Alvalade, em 1995, mas também todos os sportinguistas que já não se encontram entre nós.Antes de rumar ao Algarve, onde se vai juntar à equipa de Rúben Amorim, que defronta o Portimonense na jornada 33 da Liga Bwin, o líder dos verdes e brancos liderou a cerimónia, colocando uma coroa de flores junto á lápide onde está inscrita a seguinte frase: "Homenagem aos que por amor ao Sporting Clube de Portugal viveram e pereceram de Leão ao peito".Cumpriu-se, depois, um minuto de silêncio - veja todas as fotos anexas a este peça.O desparecimento do Paulo e do Zé, como eram conhecidos entre os seus pares, ocorreu a 7 de maio de 1995, antes de um Sporting-FC Porto da 31.ª jornada do campeonato.Era o jogo do título em Alvalade e numa tarde solarenga, pelas 18h30, o autocarro do FC Porto chega e estaciona perto da porta 12-A, no topo Sul do estádio. Um grupo de adeptos leoninos juntou-se junto às grades para receber os azuis e brancos, mas a pressão feita no varandim fez com que este cedesse, precipitando a caída de vários jovens.O desfecho foi o que ninguém queria: dezenas de feridos e a partida do Paulo e do Zé, para sempre na memória dos sportinguistas. PSP, Juventude Leonina e até o médico do FC Porto tentaram socorrer os visados, mas sem sucesso.