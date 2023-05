Frederico Varandas homenageia adeptos falecidos no Dia do Leão

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, prestou a habitual homenagem às duas vítimas da queda de um varandim no antigo Estádio José Alvalade, José Gonçalves e Paulo Ferreira, a 7 de maio de 1995. Este tributo também se alarga a Rui Mendes, mais um sportinguista que perdeu a vida numa final da Taça de Portugal, após ter sido atingido por 'very light' arremessado por um adepto do Benfica. Estes trágicos acontecimentos são lembrados anualmente em Alvalade no simbólico 'Dia do Leão'.O líder leonino e familiares da vítima depositaram coroas de flores e cumpriram um minuto de silêncio junto da placa comemorativa, situada junto ao hall VIP do Estádio José Alvalade. Após a cerimónia, o dirigente partiu para o norte, onde irá assistir ao Paços de Ferreira-Sporting relativo à 31ª jornada.