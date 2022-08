Frederico Varandas homenageia Chalana: «Foi um adversário magnífico e leal»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Frederico Varandas prestou esta sexta-feira homenagem a Chalana, que morreu quarta-feira aos 63 anos."Morreu um dos maiores do nosso eterno rival e do futebol português. Foi um adversário magnífico e leal, como tal, merece todo o nosso respeito, reconhecimento e admiração. Os meus sinceros pêsames à família e a todos os benfiquistas", disse o presidente do Sporting à saída da Basílica da Estrela.