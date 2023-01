Frederico Varandas: «Houve uma agressão clara do Wendell ao Pote que o VAR não pode falhar»

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, mostra-se muito crítico para com a equipa de arbitragem encabeçada por João Pinheiro e fez as contas aos últimos clássicos entre os leões e o FC Porto."Quando jogámos 11 para 11, fomos muito superiores ao nosso adversário. Demonstrámos isso em campo, fomos uma grande equipa. Fomos melhores enquanto estivemos 11 para 11. Infelizmente, tem-se repetido esta história. Curiosamente, fui ver os últimos cinco jogos entre Sporting e FC Porto. O Sporting tem seis expulsões contra apenas uma do nosso adversário. O árbitro João Pinheiro conseguiu ter o rigor de mostrar o segundo amarelo ao Paulinho naquele lance, mas o VAR não teve o mesmo rigor ao perdoar um vermelho direto por uma agressão clara que o VAR não pode falhar, do Wendell ao Pote. Também temos um jogo onde o Otávio termina sem um único cartão. Poderia ser surpresa mas não é. O Otávio, em 17 jogos na Liga, tem apenas um cartão amarelo. Tem sido este o critério. Foram seis expulsões em cinco clássicos. Felizmente, eu sou um otimista. Acredito que este condicionalismo que os árbitros ainda têm e está a demorar a sair… Acredito, eu sou otimista, nós somos resistentes, também somos jovens, que isto vai acabar tudo bem", disse o líder dos verde e brancos aos jornalistas no Estádio Municipal de Leiria, após a derrota na final (2-0) diante do FC Porto, para a Allianz Cup.