Frederico Varandas inaugura Cidade do Sporting e deixa garantia aos adeptos

Frederico Varandas, presidente do Sporting, esteve esta terça-feira presente na inauguração da Cidade do Sporting. Em declarações prestadas aos jornalistas presentes, o líder leonino falou sobre as recentes inovações que o clube tem feito e deixou ainda uma garantia aos adeptos.

"A cidade Sporting dá hoje os primeiros passos. A inauguração da pista de atletismo, de 'street basket' e da artéria verde que liga o estádio ao pavilhão. Nas próximas semanas vamos inaugurar a Lion Store e até ao final da época teremos todas as cadeiras verdes no estádio. Queremos que os nossos adeptos e sócios tenham orgulho em ser Sporting. O Sporting é uma das grande instituições sediadas na nossa capital. Queremos um Sporting virado para Lisboa", disse o presidente, antes da intervenção de Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa.

"Parabéns ao Sporting, ao seu presidente, a todos os seus atletas por esta realização. O Sporting é uma grande instituição da cidade de Lisboa, com um papel na cultura do desporto e na atração à prática desportiva, desde a prática recreativa à competição de dezenas milhares de pessoas na capital. Esta é uma utilização muito inteligente das instalações do Sporting. Não faltará imaginação a esta direção do Sporting", atirou.

