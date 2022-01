Frederico Varandas irónico: «Só espero que o Sporting continue com este mau fulgor»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Frederico Varandas mostrou-se naturalmente satisfeito com a conquista da Allianz Cup pelo Sporting, após a vitória sobre o Benfica (1-2)."Mais um título para o Sporting. Os adeptos merecem. Estou muito feliz. Só espero que o Sporting continue com este mau fulgor [n.d.r.: com ironia]. É por eles que nós fazemos isto, pela alegria. O Benfica foi um digno vencido. Resultado justíssimo. Sporting foi superior", disse o presidente leonino à Sport TV.