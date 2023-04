O presidente do Sporting, Frederico Varandas, e o herdeiro do grupo FIAT, Lapo Elkann, deram um exemplo de fair-play na véspera do jogo relativo aos quartos-de-final da Liga Europa jantando juntos. O empresário italiano, recorde-se, é casado com a antiga piloto Joana Lemos que é uma fervorosa adepta leonina. Aliás, Lapo Elkann até brincou com a situação nas redes sociais."Estou em Turim com a minha mulher portuguesa e o seu filho. Obviamente que vou apoiar a Juventus. É claro que ganhando o jogo corro o risco de ser posto fora de casa...mas espero que aconteça", partilhou nas redes sociais onde também surgiu com líder leonino com quem partilhou um bolo com os símbolos da Juventus e do Sporting.