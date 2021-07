Frederico Varandas lança farpa ao Benfica

No discurso de inauguração da Cidade Sporting esta terça-feira, Frederico Varandas deixou uma farpa ao Benfica.





"Queremos que os nossos adeptos e sócios tenham orgulho em ser Sporting. O Sporting é uma das grande instituições sediadas na nossa capital. Queremos um Sporting virado para Lisboa. Presidente [dirigindo-se a Fernando Medina], pode continuar a contar com o Sporting a promover o desporto, bem-estar, saúde e, sobretudo, o bom nome de Lisboa", afirmou o presidente leonino.O presidente da Câmara de Lisboa sublinhou igualmente o papel dos leões na cidade. "Parabéns ao Sporting, ao seu presidente, a todos os seus atletas por esta realização. O Sporting é uma grande instituição da cidade de Lisboa - sei que se denomina Sporting Clube de Portugal e faz muita gala, mas permita-me que puxe a brasa à sardinha da cidade de Lisboa, é uma grande instituição da cidade de Lisboa - com um papel na cultura do desporto e na atração à prática desportiva, desde a prática recreativa à competição de dezenas milhares de pessoas na capital".