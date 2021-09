Frederico Varandas mostra cartão de antigo combatente: «Uma honra»

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, utilizou a sua conta no Instagram para mostrar o cartão de antigo combatente, uma distinção que considerou "uma honra". O capitão serviu o exército português no Afeganistão em 2008 e, mais recentemente, retomou o posto para ajudar no combate à pandemia nas funções de médico.





