Frederico Varandas: «Muita coisa bem feita tornou o Sporting mais forte e competitivo»

Frederico Varandas realçou, numa curta mensagem de vídeo durante a gala de entrega dos prémios Stromp, o trajeto que o Sporting fez nos últimos anos, numa curva ascendente que, na opinião do presidente, tornou o clube "mais forte e mais competitivo"."Não quis deixar de me associar a este magnífico evento de entrega dos prémios Stromp. Gostaria primeiro de congratular todos os premiados nestes 60 anos dos prémios Stromp, 60 anos ao serviço do Sporting. Segundo queria também congratular o facto de após dois anos de ausência devido à pandemia, ver novamente toda a gente reunida à mesa pelo clube", começou por dizer o líder dos leões, que está ausente do país por motivos pessoais - os vice-presidentes Francisco Salgado Zenha e André Bernardo representam a direção no evento que decorre no hotel Sheraton, em Lisboa."É importante também relembrar que nesse espaço durante a Covid-19, muita coisa aconteceu, mas também muita coisa bem feita tornou o nosso Sporting mais forte e mais competitivo. Por fim, uma palavra a todos os premiados por um magnífico serviço prestado ao Sporting. Seja no fórum de atletas, de sócios ou dirigentes. A todos eles muito obrigado em nome do Sporting", concluiu Varandas.