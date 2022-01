Frederico Varandas na tomada de posse dos Leões de Portugal: «Serão anos desafiantes»

Frederico Varandas, presidente do Sporting, foi presença especial na tomada de posse dos órgãos sociais dos Leões de Portugal, reeleitos para novo mandato (2022-2025) no passado dia 17 de dezembro. Na cerimónia que voltou a proclamar Maria Helena Dias Ferreira como presidente desta IPSS (criada em 1984 ganhou o estatuto em 1997), o líder dos verdes e brancos destacou o papel da associação em tempos ímpares."Muitos parabéns aos órgãos sociais dos Leões de Portugal que tomam posse para mais um mandato. Serão, certamente, anos desafiantes e é nestes momentos que uma associação como os Leões de Portugal se torna ainda mais importante", destacou, antes de lembrar a responsabilidade social do Sporting, "um clube desportivo que é muito mais do que isso"."Os valores são extremamente importantes - é assim o nosso código genético, é assim este Sporting e os Leões de Portugal. Entendemos que a vossa missão é extremamente importante e carregam sempre o nome do clube e, por isso, partilham essa responsabilidade e os valores do Sporting", concluiu Varandas.Já Maria Helena Dias Ferreira, aos meios do clube, desejou um "quadriénio feliz". "Queremos deixar esta associação melhor ainda daqui a quatro anos", garantiu, prometendo maior "intervenção e valências".