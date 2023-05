Frederico Varandas: «Não quero que nenhum presidente possa condicionar árbitros»

Frederico Varandas defende que seja implementada uma "reforma profunda" na arbitragem, de forma a torná-la numa "classe realmente independente dos clubes". O presidente do Sporting acredita que só desta forma será possível impedir que os árbitros possam ser "condicionados indiretamente"."Enquanto presidente do Sporting, defendo uma classe de arbitragem realmente independente, e quando digo independente, digo independente dos clubes, dos grandes, do Sporting, de qualquer clube. Defendo uma arbitragem que vai obrigar obviamente a uma reforma profunda, mas defendo que é possível tirar a arbitragem debaixo da alçada da Federação – e não estou a pôr em causa nenhuma questão pessoal com os presidentes. Acho que devemos defender um sistema mais independente, mais transparente e fazer com que os árbitros não sejam condicionados indiretamente por nenhum clube", começou por referir, à margem da apresentação do livro 'Todos Fazemos Parte-10 anos de opinião', da autoria de Luciano Gonçalves, num evento que decorreu na Batalha.Com esse objetivo em mente, o líder verde e branco deu o exemplo da Premier League e vincou que é preciso "coragem de copiar o que se faz de bem feito". "É fundamental para o futebol português ver os melhores exemplos lá fora. O melhor chama-se Premier League. Não temos de ter vergonha ou medo, mas sim muita coragem de copiar o que se faz de bem feito. E na Premier League temos uma arbitragem independente, totalmente fora da esfera dos clubes. Não quero que nenhum presidente, seja o próximo que ocupe o meu lugar, possa condicionar árbitros ou que os meus rivais o possam fazer. Defendo uma arbitragem qualificada e que se aposte cada vez mais na formação para termos cada vez mais e melhores árbitros. A arbitragem, hoje, está muito bem como está ao nível do dirigismo. Falta, sim, fazer o que é preciso ser feito, que é melhorar, melhorar e melhorar", reforçou.Além do elogio a Luciano Gonçalves, presidente da APAF e cronista deque Varandas considera ser "uma pessoa íntegra e que luta para melhorar a sua classe", o presidente aproveitou a ocasião para lamentar que o Sporting tenha "ficado a falar sozinho" na. "Infelizmente nenhum clube assinou por baixo a nossa vontade. Hoje vejo que alguns clubes já o dizem, outros dizem publicamente mas no momento da tomada de decisão são contra. O Sporting é claro…", sublinhou, salientando que a posição dos rivais em relação ao tema foi igualmente "clara": "O Sporting ficou isolado... Fomos mais longe. Defendemos que os árbitros não sejam pressionados, coagidos. O Sporting quis dar o exemplo. Um sinal, mas importante: que a equipa da casa não fique por trás do fiscal de linha. É simples. Mas uma vez mais o Sporting ficou a falar sozinho. Mas nem que falemos sozinhos vamos continuar a falar. Os árbitros não devem ser condicionados, não podem ser ameaçados, não podem ser coagidos, têm de ser independentes e têm de se muito melhores. E temos de lhes dar condições para serem melhores".Num evento que também contou com a presença do homólogo do Benfica, Rui Costa, o presidente leonino desvalorizou a ausência do FC Porto. "A mim não me interessa que estejam aqui. Interessa o que as pessoas fazem, pensam e que queiram melhorar a arbitragem", rematou.