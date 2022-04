Frederico Varandas: «Nestes 115 anos de Sporting, existe José Alvalade e depois os outros presidentes»

Frederico Varandas destacou a importância de José Alvalade, fundador do Sporting, cuja primeira biografia foi hoje lançada - leia aqui um excerto em pré-publicação exclusiva no Record "A história de José Alvalade confunde-se com a história do Sporting. Nesta obra, que já li quase toda, há uma parte que me saltou à vista, que gostaria de recordar e diz muito do que é o Sporting nestes 115 anos. No dia após a sua morte, o jornal Capital escreveu 'morreu hoje prematuramente um homem que se destacava sobretudo pelas suas grandes qualidade de carácter". Não há nada mais importante do que o carácter e a dignidade. Existe, nestes 115 anos de história, o José Alvalade, fundador, e depois existem os outros presidentes. Eu sou apenas um dos outros presidentes, que tem a principal missão de continuar a transmitir o que é o Sporting e os seus valores", referiu o atual líder no Estádio de Alvalade, na cerimónia de apresentação da obra."O sporting é e terá que ser sempre o Sporting de José Alvalade, um Sporting com carácter, com valores, dignidade e um clube honesto", sentenciou Varandas.