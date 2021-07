Frederico Varandas: «Nestes três anos ninguém venceu mais do que o Sporting»

Por ocasião do 115.º aniversário do Sporting, Frederico Varandas lembrou não só a história de sucesso dos leões mas também o percurso no seu mandato, sublinhando a evolução em três anos.





"115 anos de história, é o último aniversário deste mandato e tenho memória. Gosto de recordar o percurso até aqui. Três anos que pareceram 30 mas foram três. Gosto de recordar o 112.º aniversário, o mais triste da história. Tudo era triste e muitos vaticinavam um futuro difícil. Após três anos, estamos a viver um dos aniversários mais felizes da história do clube. Nestes três anos ninguém venceu mais do que o Sporting. No futebol, nas modalidades... ninguém venceu mais do que o Sporting", referiu no Auditório Artur Agostinho."Durante anos dizia-se que o Sporting se agarrava às modalidades porque o futebol lhe fugia. Hoje temos orgulho em agarrar-nos ao basquetebol, ao judo, etc, mas também ao futebol. Mas se há coisa a que o Sporting se agarra e não larga são os princípios e os valores e isso é o orgulho dos sportinguistas", acrescentou o presidente verde e branco, deixando um recado ao Governo:"Num momento de extrema dificuldade, que já o é há mais de um ano, também é importante que não se esqueçam de clubes como o Sporting. Que promove o desporto, um clube que tem milhares e milhares de atletas. Como médico digo que o Sporting tem um papel fundamental na saúde da população portuguesa. Esperamos que não se esqueçam que também os clubes têm esta missão social, não esqueçam das dificuldade com que nos estamos a deparar dia a dia."