Frederico Varandas reforça confiança em Amorim: «Grupo liderado por um dos melhores do Mundo»

Frederico Varandas deu um voto de confiança ao plantel do Sporting e a Rúben Amorim, depois das duas duas derrotas seguidas para o campeonato. O presidente elogiou o grupo de trabalho e o treinador, que considera o "melhor da Liga"."Conhecemos bem o que é o futebol. Vai-se ao céu quando se ganha e ao inferno quando se perde. No Sporting não vivemos nem no céu nem no inferno. Vivemos num mundo guiado pela razão e memória. Acreditamos e muito no nosso grupo de trabalho. A base que conquistou nos últimos dois anos quatro títulos e grupo esse liderado, na minha opinião, e com todo o respeito por todos os outros treinadores, pelo melhor treinador da Liga e um dos melhores do Mundo", disse o líder leonino à Sporting TV.Varandas assinalou ainda os 18 anos do Museu do Sporting: "É uma data especial. Atinge a maioridade. E o museu é um espaço inseparável. Estamos a falar do museu do clube mais ecléctico do futebol mundial. O museu é associado ao passado. Não concordo. O museu é de facto passado, mas também presente e futuro. É o guardião da identidade do Sporting. Os tempos mudam mas a identidade do Sporting tem de ser a mesma desde o fundador."