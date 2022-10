Frederico Varandas nomeado para prémio na área do combate à corrupção

Frederico Varandas está entre as 55 personalidades selecionadas para o Prémio Tágides, edição de 2022.Trata-se de uma distinção criada em 2021 pela associação ‘All4Integrity’ e que tem o alto patrocínio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Visa "identificar, reconhecer, celebrar e premiar projetos, trabalhos e/ou iniciativas de uma pessoa ou um conjunto de pessoas singulares que se destaquem na promoção de uma cultura de integridade e prevenção e luta contra a corrupção em Portugal, em várias áreas da sociedade.""Encerrado o período de nomeações e candidaturas para o Prémio Tágides 2022 – pessoas que nos inspiram no combate à corrupção, e terminado o processo de validação dos nomes indicados", o presidente do Sporting concorre na categoria ‘Projeto da Sociedade Civil’, a par de personalidades como o juiz Carlos Alexandre ou o almirante Henrique Gouveia e Melo. Eduardo d'Orey, Filipe Fialho, Helena Roseta, José Pacheco Pereira, Luís Rosa, Mário Henrique Gomes, Octávio Lousada Oliveira, Ricardo Marvão e Rui Tavares Guedes também fazem parte da lista.As restantes categorias a concurso no Prémio Tágides são a de ‘Projeto de Investigação’, ‘Iniciativa Empresarial’, ‘Iniciativa Política’ e ‘Iniciativa Jovem’. Os finalistas serão anunciados no próximo dia 9 de novembro, após apreciação do júri que, "segundo o regulamento, só agora é chamado a pronunciar-se sobre o mérito dos trabalhos apresentados e apurar os/as finalistas."Varandas foi eleito presidente do Sporting a 8 de setembro de 2018 e reconduzido no cargo a 5 de março deste ano para um segundo mandato.