Frederico Varandas: «Nuno Dias ganhou página de ouro na história do Sporting e do futsal mundial»

Frederico Varandas esteve esta terça-feira presente na homenagem ao treinador de futsal dos leões, Nuno Dias, que recebeu o título de Professor Especialista Honoris Causa no ISCE.Após a cerimónia, o presidente dos leões elogiou o técnico, de 49 anos, e considerou ser "uma distinção de inteira justiça. "Em 10 anos como treinador de futsal Sporting, o Nuno Dias conquistou duas Champions, seis campeonatos, seis taças, inúmeras Taças da Liga e Supertaças… Ganhou, por mérito seu, uma página de ouro na história do Sporting, mas também do futsal nacional e mundial", afirmou o líder leonino, escusando-se a responder a outras perguntas sobre a atualidade do clube e do futebol nacional.