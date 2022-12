Frederico Varandas: «O Sporting é um clube diferente e com responsabilidade social»

O Sporting tem aproveitado a época festiva para deixar uma marca junto dos mais jovens e, desta feita, depois de já ter marcado presença no Alto da Ajuda, em apoio aos elementos do projeto de intervenção social 'Ajuda2020e8g', teve a possibilidade deAtravés da presença de Rúben Amorim, Frederico Varandas (presidente) e Hugo Viana (diretor-desportivo), o emblema de Alvalade participou em mais uma iniciativa promovida no âmbito da campanha "Deixa a Tua Marca", a qual se desenrola durante o mês de dezembro, visitando e distribuindo presentes entre as crianças que estão hospedadas e são ajudadas pela Associação Sol - Associação de Apoio às Crianças Infectadas pelo Vírus da Sida e Suas Famílias.Nesta visita, os elementos em representação do Sporting fizeram questão de deixar uma mensagem de incentivo, com Frederico Varandas a louvar este gesto por parte dos leões. "É uma felicidade ver a satisfação das crianças quando entrou aqui o treinador Rúben Amorim. É maravilhoso poder proporcionar este momento de alegria. O Sporting é um clube diferente, mas não podemos apenas dizer, temos que o fazer. É um clube com responsabilidade social", sublinhou o presidente dos verdes e brancos à Sporting TV.Uma ideia corroborada por Rúben Amorim, que fez as delícias dos mais novos, sendo inclusive um dos mais requisitados para fotografias e autógrafos por parte dos jovens. "Esta iniciativa é mais importante para eles [crianças], porque eles é que merecem. Para nós ajuda-nos a relativizar os problemas que achamos que temos no futebol. Somos uns felizardos. E ficamos muito felizes por ajudar quem precisa. São excelentes crianças, muito adultos, meninos que estão no quadro de honra e, portanto, há que realçar isso. Realçar também a Associação Sol, pelo bom e muito difícil trabalho. Agora vão ter uma casa nova, mas o que fazem com tão pouco… uma palavra para eles e muito obrigado por tudo o que fazem. Para nós é uma alegria", confessou igualmente o treinador de 37 anos.Por sua vez, Hugo Viana mostrou-se feliz pela alegria demonstrada pelos jovens adeptos. "Ver a alegria deles enche-nos o coração. Temos esse dever e obrigação. E verem o Rúben e o presidente, pessoas com quem estão a dialogar... temos essa obrigação. Vê-se a felicidade deles", concluiu.Recorde-se que esta foi mais uma iniciativa realizada por parte do clube de Alvalade, que promove durante o mês de dezembro várias ações com a participação de colaboradores, atletas, parceiros, sócios, adeptos e Fundação Sporting, tendo como objetivo ajudar várias instituições.