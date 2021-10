Frederico Varandas: «O Sporting que orgulha está de volta»

O Núcleo de Braga celebrou hoje o seu 10.º aniversário e comemorou a data com um almoço convívio que reuniu 300 sportinguistas. A direção esteve representada pelos vice-presidentes Francisco Zenha e João Sampaio, e o líder Frederico Varandas só não marcou presença por ter viajado para a Turquia, mas fez questão de enviar um vídeo com uma mensagem de parabéns.





Frederico Varandas, após ter elogiado o trabalho realizado pelo presidente do Núcleo, Daniel Pereira, ainda deixou uma mensagem de esperança aos leões presentes. "O Sporting que orgulha está de volta", afirmou o dirigente, que assinalou as conquistas desportivas realizadas no último ano e ainda frisou que "nenhum presidente está acima do Sporting".Na festa foi ainda passado um vídeo do Vice-Almirante Gouveia e Melo, o grande responsável pelo sucesso do processo de vacinação contra a Covid-19 em Portugal, que só não marcou presença por estar em missão na Mauritânia.