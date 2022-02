Frederico Varandas: «Os 40 anos de Pinto da Costa ficaram muito bem demonstrados aqui»

Frederico Varandas após o FC Porto-Sporting (2-2), na sala de imprensa, onde deixou duras críticas à confusão que se registou principalmente após o apito final no Dragão, ainda no relvado."Infelizmente acabou num espectáculo destes, deprimente. Faço um apelo. Sou oficial do exército e espero que haja oficiais da GNR que hoje relatem tudo o que viram. Porque o que vimos foi o pior, os 40 anos de Pinto da Costa ficaram muito bem demonstrados aqui. Mas este não é o Sporting dos últimos 40 anos. Em abril estaremos aqui na meia-final da Taça e se tiverem de pôr adeptos, elementos das claques como apanha-bolas, que metam!", disse o presidente do Sporting.