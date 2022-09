Frederico Varandas "preocupado" com o futuro: «No dia em que os grandes não venderem...»

Frederico Varandas foi um dos dirigentes que marcaram presença na Cidade do Futebol para o arranque do Football Talks esta segunda-feira. À saída, o presidente do Sporting abordou a iniciativa em declarações aos jornalistas e mostrou-se "bastante preocupado" com o futuro.





"Cada ano me preocupa mais a forma como os clubes portugueses, os que têm maiores responsabilidades no ranking europeu, terão condições para competir em 2030. Muito se fala das vendas de jogadores. Se analisarem os relatórios e contas dos três grandes, se não fossem as receitas extraordinárias de vendas, jamais teriam orçamento para competir na Champions", começou por analisar."Os orçamentos são limitados por condições económicas, num país marginal da Europa, com pouco poder de compra e um regime fiscal altíssimo. No dia em que os grandes não venderem, não haverá capacidade orçamental. Tem sido feito um trabalho extraordinário em potenciar jogadores, formados ou comprados, para serem vendidos por valores elevados", acrescentou, abordando ainda a situação particular dos leões: "As três maiores vendas do Sporting foram nos últimos dois anos. Sete das 10 maiores foram nos últimos quatro. Quando entrámos essa era uma das diferenças para os rivais. Hoje o Sporting é um clube mais estruturado, preparado, sustentável e competitivo."