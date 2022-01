Frederico Varandas: «Quero terminar o fosso para os rivais»

Confirmada a vontade de se recandidatar à presidência do Sporting , Frederico Varandas revelou ainda, em entrevista à CNN Portugal, qual o seu principal propósito para este novo mandato ao leme dos destinos dos leões."Sou um democrata. Dos 42% que tive na primeira eleição, em dois candidatos estavam 80% dos votos, eu e o Benedito. Quero é que o Sporting ganhe. O clube está muito melhor do que em setembro de 2018 e essa missão está concluída. O que me leva a recandidatar-me? O Sporting é a parte irracional da minha vida e eu sou uma pessoa muito racional. Nos momentos de decisão mantenho-me sempre frio. O Sporting é o lado de paixão, desde que nasci. Nas deslocações para fora, são milhares de sportinguistas com o símbolo de campeão, miúdos que celebraram o título. Essa felicidade que sinto nos miúdos... muito foi feito para reduzir o 'gap' para os nossos rivais mas não está fechado o fosso. Sou obcecado nisso, quero terminar esse fosso, não quero que esses miúdos vão para a escola levar com as piadas do Sporting no Natal. Mas se eu estiver 40 anos no Sporting é muito mal para o Sporting", revelou.Antes, em jeito de balanço, mas também de agradecimento, Varandas confirmou ainda a saída de Rogério Alves do cargo de presidente da Mesa da Assembleia Geral. "Foram três anos e meio duros, muito exigentes. Queria dar palavras a todos os elementos que aceitaram fazer parte há quatro anos. Quero agradecer, porque foram de uma entrega, foi mesmo duro... Tinha noção do que é o Sporting. Foram três anos e meio muito duros. De AG's complicadas, da vida para além disso complicada... Rogério Alves há muito tempo, com grande integridade e honestidade, disse-me que 'és um jovem, tens muito para dar, eu acho que fiz o que tenho a fazer'. São pessoas que não ganham nada. Fizeram pelo Sporting, foi um desgaste profissional e pessoal muito grande. Vamos, à imagem da nossa linha, acreditamos que o ADN do Sporting é a formação, por isso vão subir os vicepresidentes."