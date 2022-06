Frederico Varandas após reunião com secretário de Estado: «Determinados grupos organizados mais não são do que grupos criminosos»

Frederico Varandas sublinhou esta quarta-feira a preocupação do Sporting relativamente ao tema das claques, durante uma reunião de trabalho com o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto (SEJD), João Paulo Correia. O presidente dos leões já tinha levantado o véu sobre este tema num discurso no Núcleo de Carregal do Sal, a 29 de maio, quando questionou os clubes que "permitem o financiamento ilegal" de um problema que alimenta o "crime organizado" na reacção ao "bárbaro assassinato" de um adepto do FC Porto na festa do título, junto ao Estádio do Dragão."Foi uma reunião bastante produtiva. O senhor Secretário de Estado é uma pessoa com conhecimento, que esteve no terreno e que foi dirigente de um clube e, por isso, conhece muito bem o desporto português", começou por afirmar Frederico Varandas, aos meios oficiais do Sporting. "Tocámos em assuntos que são fundamentais para o Sporting e ficámos entusiasmados porque constatámos que o senhor SEJD está muito empenhado e tem ideias concretas, que quer pôr em prática, nomeadamente contra a violência no desporto e a corrupção. Estes temas preocupam-nos muito, não apenas a violência física que, infelizmente, tem acontecido, como também o financiamento ilegal de determinados grupos organizados que mais não são do que grupos criminosos. Esses grupos são muitas vezes responsáveis por essa violência e pelo condicionamento de agentes desportivos, e nós queremos proteger o desporto e erradicar estes grupos", acrescentou o líder leonino.Muito criticado recentemente pelo Sporting e pelo próprio Frederico Varandas, por ter considerado Pinto da Costa uma "referência" do desporto português, João Paulo Correia partilha das preocupações do clube de Alvalade."Foi uma reunião muito positiva e produtiva e, por isso, agradeço ao Sporting este encontro. Foi importante falarmos sobre os assuntos de interesse comum entre o Governo e um clube com a grandeza e a dimensão do Sporting. Estamos alinhados naquilo que são as principais preocupações e os objetivos em cada um dos temas e contamos com o Sporting e com o seu presidente para cumprir com estes objetivos, que são os objetivos do desporto português", disse o governante. "Saímos daqui mais reforçados. As reformas que pretendemos fazer só se conseguem com o envolvimento das principais instituições e como é evidente, o Sporting é uma das principais do país e é um grande clube que, nas suas diversas dimensões, é essencial para que o Governo também prossiga este caminho", concluiu, citado pelo site do Sporting.No encontro, além de Frederico Varandas e João Paulo Correia, participaram ainda o vice-presidente do Sporting, Francisco Salgado Zenha, e o administrador da SAD, André Bernardo, assim como o chefe de gabinete do SEJD, José António Borges, e o assessor, Miguel Marujo.A reunião sobre o estado atual do desporto português durou pouco mais de duas horas, tendo sido apresentadas as ideias-chave e propostas do Sporting. Em cima da mesa estiveram temas como a violência no desporto, a manipulação dos resultados desportivos, os seguros e acidentes dos atletas, a centralização dos direitos televisivos, o regime jurídico das SAD ou o incentivo à carreira dual dos atletas. "O Sporting é o clube português com mais atletas de alto-rendimento a frequentar o ensino", reivindica o emblema verdes e branco, na informação relativa ao encontro que teve lugar em Alvalade."Saímos desta reunião muito otimistas e fiquei 100 por cento esclarecido de que o senhor SEJD e o Sporting estão alinhados na luta por um desporto mais transparente e mais saudável", declarou ainda Frederico Varandas.