Frederico Varandas: «Amorim não vetou Ronaldo. Até hoje nunca existiu rigorosamente nada»

Numa altura em que o futuro de Cristiano Ronaldo é um dos temas do dia a nível global, mercê da recente entrevista a Piers Morgan na qual 'arrasou' o Manchester United e a forma como tem sido tratado em Old Trafford, o regresso ao Sporting volta a ser falado na imprensa, mas para Frederico Varandas nada mudou. CR7 nunca foi sequer tema de conversa em Alvalade, segundo o presidente leonino."É importante preservar o legado histórico e único que Cristiano Ronaldo vai deixar no desporto mundial, quer-se goste ou não. Vejo-o como o melhor futebolista português de todos os tempos, um dos melhores da história do futebol mundial e será sempre a bandeira da formação do Sporting. Tem a Academia com o seu nome, é um orgulho para todos os sportinguistas termos formado o melhor jogador português de todos os tempos. Regresso? Desde o início da época o meu treinador é massacrado em todas as conferências de imprensa com esse tema. São rumores, novelas que se criam, até hoje nunca existiu rigorosamente nada. Hoje tenho de dizer, por respeito ao Cristiano Ronaldo, ao Manchester United e acima de tudo pela Seleção Nacional onde está a estagiar, que não vou, como presidente do Sporting, alimentar nenhum ruído ou novela. Precisamos do Cristiano Ronaldo na Seleção – e bem", começou por dizer, à RTP3."Eu não vou contribuir para o ruído. É preciso respeitá-lo, o clube com quem tem contrato e a Seleção, onde está empenhado em trazer um título para Portugal. É um assunto que está terminado.""Será sempre a referência da formação do Sporting e o melhor jogador português de sempre. Há várias formas de estar no Sporting. Hoje tem um acordo com esta direção ao dar o seu nome à Academia, temos uma conversa de há anos para ficar imortalizado no estádio. Agora, não vou alimentar ruídos. Se Amorim vetou o regresso? Claro que não. Nunca sequer foi assunto ou esteve em cima da mesa. Nunca houve uma conversa comigo, com o Hugo Viana ou o Rúben Amorim. Nunca existiu esse tema. Sei que vende muito na imprensa."