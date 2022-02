Frederico Varandas sobre Edwards e Slimani: «São trunfos para o nosso grande treinador»

Frederico Varandas falou esta quarta-feira à margem da entrega da documentação respetiva à sua recandidatura à presidência do Sporting. O dirigente dos leões apela a que os sócios participem no ato eleitoral, garantindo que é preciso que "saibam cuidar do clube", e fala num "mandato histórico"."Há cerca de três anos e meio tinha dado a garantia que no final do meu mandato o Sporting estaria melhor. Não está só melhor, está muito melhor. É um grande orgulho, em representação de todos os órgãos sociais, o que fizemos com este mandato, que fica para a história. Estamos a falar de seis títulos no futebol, nenhum outro clube ganhou tantos títulos como o Sporting no país. Dois títulos com Marcel Keizer, quatro com Rúben Amorim, um dos quais o título de campeão nacional que fugia há 19 anos. Curiosamente estamos a falar de dois dos treinadores mais titulados dos últimos 13 anos. Também voltámos aos 'oitavos' da Liga dos Campeões. A nível de modalidades, vários títulos nacionais, 12 títulos europeus, um título mundial, que significam 31 por cento de todos os títulos do Sporting. A nível financeiro, e apesar da Covid-19, que reduziu drasticamente a receita de todos os clubes de futebol, conseguimos fazer uma redução estrutural dos custos em cerca de 15 por cento do grupo Sporting, e como é evidente a valorização dos ativos. Conseguimos recuperar a credibilidade financeira nos mercados, como ficou evidente no último empréstimo obrigacionista. A nível da marca, uma nova loja verde online, no estádio. Uma verdadeira revolução na comunicação, que se via a nível de outros clubes de futebol, onde lançámos 'Backstage', 'ADN de Leão', 'Duelos de Leão'… uma política de comunicação positiva, que aproximou adeptos e sócios de jogadores e treinadores. O clube atingiu uma grande pujança, atingimos 90 mil sócios com quotas em dia"."Eu acredito que os sócios saibam cuidar do seu clube, e é muito importante a sua presença, para virem dizer de sua justiça"."Edwards e Slimani são trunfos para o nosso grande treinador. Acredito que é possível continuar a fazer o que estou a fazer. Continuar a fazer crescer o Sporting, esse é o nosso objetivo. Crescer em títulos, fazer Sporting corajoso, independente, um Sporting com valores e é isso que os sócios gostam. O Sporting vai estar no futuro onde deve estar, na rota dos títulos. Vamos continuar o nosso trabalho com muita humildade e manter o Sporting onde deve estar"."Pessoalmente, fico muito contente que o Ricardo Oliveira e o Nuno Sousa venham à campanha e que venham candidatar-se. Este é o momento de falar, é o momento dos candidatos falarem. Precisamos de um Sporting democrático".