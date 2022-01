Frederico Varandas sobre Marcus Edwards: «É um jogador que interessa ao Sporting...»

Frederico Varandas, presidente do Sporting, admitiu que os leões estão interessados no inglês Marcus Edwards, jogador do V. Guimarães, e que já foi tentado mas não houve acordo."Não vou divulgar. O objetivo era manter o plantel que temos, seria o objetivo. Temos um departamento de scouting, que nos dá alternativas se fizerem falta. Tabata por Edwards? Por troca não! Está completamente afastado. Nunca existiu [a hipótese]. Não vou mentir. [Edwards] é um jogador que interessa ao Sporting, ao nosso treinador, é interessante, mas interessava há algum tempo e não chegámos a acordo. Posso gostar de uma coisa, mas se colocar em risco a sustentabilidade do clube... não. À data de hoje dificilmente vamos ter mexidas. Ficava contente com o plantel que temos. Se pudesse ter 70 milhões de euros, claro que reforçaria [o plantel]. É óbvio que se pudesse ter mais um central para a direita e ponta de lança teríamos. Mas não vale a pena chorar com o que não é possível", vincou o dirigente máximo dos leões em declarações à CNN Portugal.