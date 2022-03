Frederico Varandas: «Sócios do Sporting deram passo de maturidade ao escolher a estabilidade»

Frederico Varandas, o reconduzido presidente do Sporting, falou nessa qualidade no Auditório Artur Agostinho em Alvalade depois de ter sido o candidato mais votado dos leões no sufrágio realizado este sábado."Hoje venceu a estabilidade no Sporting. Os sócios votaram pela estabilidade. Gostaria de recordar que está a fazer 40 anos a última vez que um presidente do Sporting cumpre um segundo mandato, em 1982, com João Rocha. Desde aí o Sporting entrou numa instabilidade destrutiva. Foram 40 anos em que a falta de sucesso desportivo se deveu também a falta de estabilidade", vincou o homem que está no cargo desde 2018.Varandas garantiu que em 2026, ano em que finda o mandato que vai começar, quer "entregar o Sporting ainda melhor do que hoje", frisando que não promete troféus."Há uns meses, após uma AG, alertei que o Sporting precisa de viver em estabilidade. Foram quatro décadas de auto-destruição que muito condenou o sucesso desportivo. Podemos ter os melhores jogadores, treinadores e formação, mas sem estabilidade não há sucesso desportivo. Os sócios do Sporting deram um passo de grande maturidade ao escolher a estabilidade. Há três anos e meio prometi chegar a este dia e deixar o Sporting melhor do que quando chegámos aqui. Essa missão está cumprida. Hoje, com 86% dos sócios foram votar na nossa lista. A missão, apesar de há 3 anos ter sido eleito com 42%, é a mesma. Vamos servir o Sporting com a mesma humildade, responsabilidade do que quando vencemos com 42 por cento. Não há maior honra do que servir o Sporting e faremos com o mesmo espírito de missão, pensando sempre primeiro no clube. Continuar a trabalhar com discrição, sem ruído e pensando no melhor para o clube. O nosso objetivo é o mesmo de há três anos e meio. Não prometo títulos mas sim que a missão é entregar o Sporting daqui a quatro anos ainda melhor do que hoje. Este é um Sporting saudável, livre, corajoso, campeão e unido, não à volta de uma direção ou presidente mas unido em torno do seu clube", enalteceu o dirigente máximo dos leões.