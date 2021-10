Varandas: «Sporting é isto. Sócios perceberam a sensibilidade do momento e vieram»

Frederico Varandas mostrou-se satisfeito pela aprovação em Assembleia Geral do Relatório e Contas dos dois últimos exercícios do Sporting, mas também pela forte participação, que no seu entender mostrou o que é o Sporting e que os sócios perceberam que o momento assim o exigia.





"Queria, acima de tudo, agradecer a participação dos sócios, nesta assembleia de aprovação. Saliento que foi a AG mais participada da história para aprovação de contas. Há umas semanas, neste mesmo apelei para que os sócios não se esquecessem de um dos seus deveres, que era cuidar do Sporting; hoje disseram presente e vieram cuidar do seu Sporting – e cuidar do seu Sporting é isto, é participar. Os sócios percebem que jamais haverá vitórias sem estabilidade e um relatório e contas, auditado e sem erros, a sua não aprovação é um dano para a instituição e relação com os seus parceiros. Os sócios perceberam a sensibilidade do momento e vieram. Foi esmagador mas o resultado não nos vai fazer perder o contacto com o planeta Terra: temos muito trabalho para fazer, vamos continuar até ao final do nosso mandato, para continuar a ter um Sporting digno, corajoso e vencedor", disse o presidente, à saída do Estádio de Alvalade, após o triunfo sobre o Moreirense