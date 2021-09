Frederico Varandas: «Temos um novo Sporting»

A conclusão da ampliação na nova Loja Verde e os melhoramentos realizados no Multidesportivo originaram a visita do presidente, Frederico Varandas, a estes espaços que foram melhorados para o "bem-estar" dos atletas leoninos e respetivas famílias. "Temos um novo Sporting", garantiu o dirigente leonino no final da visita, à Sporting TV, onde não escondeu o seu orgulho pela obra realizada em quase três anos de mandato.

"É mais um dia em que estamos a inaugurar mais uma obra de um novo Sporting. Após o grande investimento realizado no futebol e na Academia, não podíamos deixar para trás o Multidespotivo e o Estádio José Alvalade", acrescentou antes de assinalar o estado de degradação registado no recinto nos últimos anos: "Renovámos um total de 16 balneários. Hoje temos uma nova entrada, uma nova Loja Verde, um novo pavilhão e, em breve, teremos também uma nova cafetaria. Uma das situações que mais me incomodava era ver os pais encostados à espera dos atletas, sem condições. Queremos um Sporting onde o sócio sinta que está em sua casa. Era um peso para esta direção não dar as devidas condições aos atletas e aos seus familiares, e temos cá milhares de atletas".

Os melhoramentos no Estádio José Alvalade e as sua imediações continuam, e Frederico Varandas prometeu novas condições às modalidades. "Vamos arrancar com um centro de rendimento das modalidades no Pavilhão João Rocha, onde antes ficava a Loja Verde. Vamos continuar a crescer", prometeu o dirigente, de 41 anos, que durante a visita não se deixou de cruzar com o bicampeão mundial de Judo, Jorge Fonseca, o que originou um cordial cumprimento.Para terminar, o responsável leonino ainda revelou que também estão a ser feitos melhoramentos na área administrativa. "Era um dever", concluiu.