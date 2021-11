Frederico Varandas: «Trabalhamos para continuar a ter um Sporting digno. Muitos não o podem dizer»

Frederico Varandas participou este sábado no almoço do 30.º aniversário do Núcleo do Sporting de Beja, que reuniu 130 convidados. Em contagem decrescente para novas eleições, que haverão de ter lugar entre março e abril do próximo ano, Varandas recordou que foi naquela cidade alentejana que deu o pontapé de saída para a campanha em 2018."Foi aqui, em plena campanha eleitoral, que fiz a primeira deslocação a um núcleo enquanto candidato à presidência do Sporting. Por isso, Beja vai estar sempre no coração destes órgãos sociais", admitiu o líder leonino, citado pelos meios oficiais do clube. "Há três anos, tinha muitos sonhos e ideias, muita noção da dificuldade que íamos ter, mas nunca duvidei de que voltaria aqui enquanto representante máximo do Sporting com o Sporting, novamente, a orgulhar todos os sportinguistas, que agora vestem a camisola de campeão nacional", acrescentou.Elogiado em vários discursos, Varandas fez questão de partilhar o mérito com os restantes elementos dos órgãos sociais. "Ouvi, hoje, várias vezes o meu nome em vários discursos. Agradeço, mas é injusto que esse mérito seja apenas para o meu nome. Esse mérito tem de ser distribuído pelos meus órgãos sociais. Sem a minha equipa, jamais o Sporting venceria. Por muito desgastante e dura que esta missão seja, não há maior retribuição do que sair à rua, vir a Beja e ver os sportinguistas orgulhosos e vestidos com a sua camisola. O Sporting nunca abdica dos seus valores e consegue vencer. Este é o maior orgulho que um presidente do Sporting pode ter. Trabalhamos para vocês, para continuar a ter um Sporting digno, com valores, com coragem e vencedor. Muitos não o podem dizer, mas nós podemos", reivindicou Frederico Varandas.As celebrações do 30.º aniversário do Núcleo de Beja contaram ainda com as presenças de André Cymbron, membro do Conselho Diretivo, e de João Palma, vice-presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting. Bessone Basto, Manuel Pedro Gomes, Hilário, António Gonçalves e João Barnabé foram convidados de honra.