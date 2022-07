Fulham oficializa João Palhinha: «Assinei por um grande clube»

O Fulham oficializou esta segunda-feira a contratação de João Palhinha num contrato válido por cinco temporadas, com mais uma de opção. À CMVM, o Sporting comunicou que a transferência se concretizou por "20 milhões de euros fixos e até 2 milhões de valor máximo em função de objetivos" O médio internacional português, que representava os leões desde 2013 - com passagens por empréstimo por Moreirense, Sp. Braga e Belenenses -, mostrou-se satisfeito pela "grande oportunidade" de jogar na Premier League. "Estou muito contente por estar aqui. É uma grande oportunidade para mim e para a minha carreira jogar naquela que, na minha opinião, é a melhor liga do Mundo", começou por dizer aos meios oficiais do Fulham.E prosseguiu: "Assinei por um grande clube. O clube queria-me e eu escolhi-o, e por isso posso prometer aos adeptos que vou dar o meu melhor, e espero que possamos ganhar muitas coisas esta temporada".Tony Khan, presidente do Fulham, destacou o facto de Palhinha ter decidido rumar aos cottagers, apesar do interesse de outros clubes. "É um jogador que atingiu um nível de excelência em Portugal tanto a nível de clube como na Seleção. Foi um dos nossos alvos prioritários neste mercado. Estamos muito entusiasmados com o facto do João ter escolhido o Fulham e de querer jogar aqui sob as ordens do nosso grande treinador Marco Silva, mesmo com o interesse de outros clubes em garantir os seus serviços. Acreditamos que será uma mais-valia para fortalecer o nosso plantel e competir na Premier League esta temporada".