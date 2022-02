Fundação Sporting recolhe bens alimentares para a Ucrânia

A Fundação Sporting está a organizar uma ação de recolha de bens alimentares para a Ucrânia, no próximo sábado, 5 de março, dia de eleições e do jogo com o Arouca.A iniciativa decorrerá a partir das 9 horas, num ponto de recolha permanente localizado no Multidesportivo. A partir das 18h30 existirá um segundo ponto de recolha junto à Clínica CUF Alvalade."Entre os bens alimentares não perecíveis necessários encontram-se produtos como conservas, massa, arroz, azeite, óleo vegetal, farinha, sal, açúcar, barras energéticas, bolachas ou frutos secos, entre outros. Contamos com a solidariedade de todos os sportinguistas", apela o clube.