Fundo suíço demarca-se de possível investimento no Sporting

Documentos Comunicado do fundo suíço Youngtimers AG

O fundo suíço Youngtimers AG demarcou-se esta quarta-feira em comunicado de um eventual investimento no Sporting. A empresa, com sede em Basileia, veio "corrigir notícias falsas" que a identificavam como parceira do candidato Ricardo Oliveira."O Conselho de Administração da Youngtimers AG distancia-se das notícias sobre um possível envolvimento da empresa com o clube português de futebol Sporting CP.Alguns media portugueses noticiaram ontem (terça-feira) um possível envolvimento da Youngtimers AG com o clube Sporting CP, de Lisboa. Ricardo da Silva Oliveira, CEO da Youngtimers Sports, foi citado como autor de declarações falsas.A empresa não manteve conversações com o Sporting CP, nem mandatou Ricardo da Silva Oliveira para manter as referidas conversações. A empresa distancia-se claramente das declarações que foram feitas ou incorretamente citadas e dos rumores que daí resultaram e não pretende envolver-se com o Sporting CP.A candidatura de Ricardo da Silva Oliveira a presidente do Sportng CP é um compromisso pessoal e não tem qualquer relação com as funções que desempenha como CEO da Youngtimers Sports."O gestor, de 51 anos, anunciou nas últimas horas que terá investidores disponíveis para colocar no Sporting entre 150 M€ e 200 milhões de euros, se for eleito presidente dos leões, a 5 de março. Uma notícia da agência Lusa, que citava declarações de Ricardo Oliveira, revelou que o grupo em causa seria o Youngtimers AG. Em exclusivo a Record, porém, o candidato da lista B desmentiu essa possibilidade, excluindo qualquer futura presença no clube tanto do fundo Youngtimers AG como da subsidiária Youngtimers Sports AG, a que o próprio Ricardo Oliveira preside."O fundo Youngtimers não é relevante para esta candidatura, uma vez que não terá qualquer envolvimento com o Sporting. O que disse nessa entrevista foi que já tive conversas com investidores no que ao investimento no Sporting diz respeito. Se esses investidores fazem ou não parte do fundo onde exerço funções não é relevante, porque não é, especificamente, este fundo que está em causa", disse Ricardo Oliveira aA Youngtimers é uma holding suíça com ligações aos setores dos media, comércio digital e serviços financeiros, líder mundial na facilitação, gestão e manutenção de investimentos alternativos em carros colecionáveis. Adam Lindemann, Clive Ng e Lapo Elkann (casado com Joana Lemos) são os principais rosto da companhia.