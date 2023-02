Funeral de Mészáros contou com homenagem do Sporting

As cerimónias fúnebres de Ferenc Mészáros, antigo guarda-redes do Sporting, V. Setúbal e Farense na década de 80, que faleceu a 9 de janeiro, aos 72 anos, realizaram-se esta sexta-feira, na Hungria, com uma homenagem dos leões.Ao que foi possível apurar por, o Sporting articulou-se com alguns dos seus antigos companheiros e fez chegar à família, através de Manuel Fernandes, uma camisola, colocada por cima do caixão, autografada pelo ex-capitão dos verdes e brancos, além de ter também as assinaturas de Nogueira, Barão, Freire, Carlos Xavier e Melo.Daniel, filho do antigo internacional hungaro, explicou, ao 'CM', como decorreu a cerimónia. "Aqui [na Hungria] os hábitos são completamente diferentes dos nossos, a família e os amigos mais próximos reúnem-se num almoço. O 'bubu' [Ferenc Mészáros] não era religioso. Não houve missa nem padre. Houve uma pequena leitura onde foi passado, em relance, a vida dele e a carreira desportiva", frisou.Mészáros esteve ligado ao Sporting em dois momentos distintos, primeiro enquanto jogador, entre 1981 e 1983, tendo nesse período conquistado um campeonato nacional, uma Taça de Portugal e uma Supertaça; depois, já dentro da década de 90 e após ter pendurado as chuteiras, como treinador de guarda-redes.