Futebol do Sporting e Dolores Aveiro premiados nos Rugidos de Leão

Está de volta um dos eventos mais populares do universo sportinguista: a 18 de novembro, após dois anos de interregno, a Quinta do Paul, em Ortigosa, Leiria, vai receber a 40.ª edição da gala ‘Rugidos de Leão’.Devido ao facto de não se ter realizado em 2020 e em 2021, esta será a primeira oportunidade da organização do evento para premiar alguns dos principais rostos da reconquista do título nacional, em 2020/21.Em vez de 12, haverá 20 galardoados, com destaque para o futebol, onde Rúben Amorim, Hugo Viana, Coates e Pote vão ser distinguidos. Na categoria de sócia, destaque para Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, que também será premiada. O galardão de dirigente será dividido por Francisco Salgado Zenha (finanças) e Miguel Afonso (modalidades)."É já um marco histórico na vida do clube e é por ele que fazemos o evento. Esta gala tem ano após ano os seus 1500 lugares preenchidos. Neste momento, meia casa já está vendida, mais de 700 bilhetes com inscrições de norte a sul do país", revela o carismático Bernardes Dinis, responsável pelo Museu do Sporting em Leiria e grande impulsionador do evento, em declarações à edição desta semana do jornal do clube.Eis a lista completa dos prémios ‘Rugidos de Leão’ 2022:–Rúben Amorim, Sebastián Coates, Pote e Hugo Viana;– Guitta e Pany Varela;– Auriol Dongmo e João Vieira;– Gonzalo Romero e José Diogo;– Mariana Cabral;– Diogo Ventura;– Teresa Bonvalot;– Francisco Salgado Zenha e Miguel Afonso;– Rita Dias;– Pedro Oliveira;– Henrique Salgado;– Dolores Aveiro;– Grupo Carioca Leonino Amigos do SCP no Brasil.