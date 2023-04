Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Futuro de Ugarte discutido à mesa Agentes do médio irão falar no início de maio com a SAD dos cenários em equação no mercado





ATIVO. Ugarte pode deixar Alvalade no final da época

• Foto: Paulo Calado