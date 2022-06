Gabinete de Observação e Análise do Sporting mostrou a ciência por trás do jogo

O Sporting levou a cabo esta quinta-feira, no Auditório Artur Agostinho, em Alvalade, as primeiras Jornadas Académicas organizadas pelo Gabinete de Observação e Análise do clube.O encontro foi dedicado à ciência por trás do jogo no futebol de formação e consistiu na apresentação de estudos e respetivas conclusões, com base em trabalhos realizados durante a última temporada.Na plateia estavam professores universitários da Faculdade de Motricidade Humana, da Escola Superior de Desporto de Rio Maior e da Universidade Lusófona, assim como coordenadores e técnicos da Academia e o diretor do futebol de formação dos leões, Tomaz Morais. Entre os assuntos abordados destaque para os sistemas de identificação de talento ou a análise de aspetos particulares em competição."Aproveitamos os nossos recursos humanos, entre os quais alguns estagiários e analistas, para trabalhar esses dados de forma que nos forneçam um acréscimo de informação sobre os jogadores e quisemos expor esse trabalho desenvolvido ao longo do ano, abrindo-o à comunidade interna do clube e aos seus tutores e professores universitários", disse aos meios do Sporting Miguel Saraiva, coordenador do Gabinete de Observação e Análise do Sporting.