Gabriel Silva assina vínculo profissional: «Se me propuseram um contrato destes...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting anunciou esta segunda-feira a assinatura de um contrato profissional com Gabriel Silva, jovem de apenas 16 anos. O jogador que equipa de verde e branco desde 2016 agradeceu a confiança primeiramente. "Se me propuseram um contrato destes, é porque tenho qualidade e estão a apostar em mim. Agora tenho de fazer melhor para que acreditem ainda mais em mim e também ajudar o clube", frisou o avançado português dos leões em declarações à Sporting TV.Gabriel Silva esteve na formação que conquistou o campeonato de iniciados em 2021/22 e descreveu a sensação. "Ganhar um campeonato é uma excelente sensação, além de que termos conseguido isso quando havia outras equipas boas é ainda melhor. Penso que foi justo e merecido pelo que fizemos ao longo da época. Jogámos muito bem em equipa e havia uma grande ligação entre todos, por vezes nem era preciso olhar para o lado pois sabíamos que o colega estava lá", frisou.Na equipa de Rúben Amorim, o exemplo a seguir dá pelo nome de Chermiti. "Ele é muito humilde e é isso que temos de fazer quando chegamos lá, ser iguais ao que eramos quando estávamos na formação. Espero que ele se mantenha lá para ainda jogarmos juntos, acho que esse dia vai chegar. Todos podem chegar à equipa principal. Só têm de trabalhar e dar o máximo. Se estiverem focados, esse momento vai chegar", garantiu ainda o jogador que alinha na equipa de juvenis do Sporting.