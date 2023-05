Gabriel Silva e Francisco Silva galardoados com os Prémios ADN Sporting

Tal como tem sido habitual nas recentes temporadas, o Sporting revelou esta segunda-feira os vencedores dos prémios relativos ao ADN Sporting, troféus que assinalam o melhor golo bem como a melhor defesa relativamente aos escalões de formação do clube de Alvalade, com Gabriel Silva e Francisco Silva a merecerem, respetivamente, tais distinções.Os dois futebolistas que são produtos da Academia leonina receberam os prémios das mãos de Franco Israel e Pote, com o momento a ficar registado na zona junto à ala profissional do quartel-general de Alcochete. Neste caso, Francisco Silva recebeu o prémio por parte de Franco Israel, elemento que até conhece bem dos treinos em que já coincidiram na equipa principal. O guarda-redes de 17 anos viu a sua defesa, protagonizada numa deslocação ao terreno do Benfica, pelos sub-19, a 1 de Maio de 2022, ser distinguida; ao passo que Gabriel Silva também teve um momento de inspiração, mas contra outro adversário: neste caso, o avançado de 16 anos foi premiado pelo golo apontado diante do Louletano, em sub-15, a 5 de Março de 2022.Ora, duas distinções referentes à temporada de 2021/22 e que foram destacas tanto por Gabriel Silva, que sucedeu a Mamede ao garantir tal troféu, como por Francisco Silva, que fez a vez de Diego Callai."Foi um grande jogo, lembro-me bem. Foi contra o Benfica, na fase final do Campeonato, e foi uma grande defesa. Fico feliz por ganhar este prémio novamente", assumiu o jovem guardião à Sporting TV, sem esquecer as aprendizagens que já teve em contexto de trabalho pela equipa orientada por Rúben Amorim: "Sempre que vou à equipa principal aprendo coisas novas, seja com os guarda-redes ou com o míster [Jorge] Vital. Também aprendo muito com os meus colegas nos treinos. Temos de aprender com os melhores."Também Franco Israel deixou palavras de elogio ao jovem companheiro. "É um guarda-redes muito bom. A diferença dele para mim é que tem muito mais potência do que eu. Nas bolas como a desta defesa, ele consegue apanhá-las só com um passo, enquanto eu tenho de dar dois ou três. Na equipa principal aprende mais, principalmente com o Antonio [Adán], e está sempre disponível e pronto. Isso vai ajudá-lo muito no futuro", confessou.Por sua vez, Gabriel Silva destacou de igual forma o orgulho pelo galardão que recebeu. "Foi um bom golo. Vou tentar repetir, se for possível. Vou trabalhar por mais e melhores mais à frente, que é mais importante", admitiu, aos canais do clube, o avançado de 16 anos que mereceu elogios de Pote."Foi um grande golo para o qual é preciso bastante técnica. Gostei do que vi. Espero, um dia, ver lá na equipa principal o Gabriel e dar-lhe um abraço", sublinhou o camisola 28 dos leões.