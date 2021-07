Galatasaray desiste de contratar Rosier

O Galatasaray desistiu da contratação de Rosier, após já ter acertado a transferência com o Sporting por cinco milhões de euros fixos e mais seiscentos mil euros em objetivos. A garantia foi dada pelo próprio presidente do clube, Burak Elmas, que se mostrou incomodado com a posição pública do lateral que, nas redes sociais, garantiu que "é filho do Besiktas", uma mensagem que acabou por apagar.





"O Rosier já não está na nossa agenda. Não estamos interessados num jogador que diz que é do Besiktas", afirmou Burak Elmas. Desta forma, o jogador vai continuar ligado ao Sporting, e só deixará Alvalade quando o Besiktas chegar aos valores exigidos em Alvalade. Até à data, o Besiktas só ofereceu 4,5 milhões de euros, um valor considerado demasiado baixo pela SAD leonina.