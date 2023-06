Gamebox 2023/24 do Sporting traz um 'novo' Alvalade e mudanças na zona ZCEAP

Ainda não existe uma data concreta para que o Sporting arranque a venda de Gamebox para a próxima temporada, mas os verdes e brancos já abriram esta sexta-feira um pouco o véu acerca do que quais serão as possibilidades dos sócios garantirem em 2023/24 o respetivo lugar anual no Estádio José Alvalade. Nesse sentido, numa nota publicada no site, a formação de Alvalade deixou a garantia de várias alterações no seu recinto, isto num ano em que completa 20 anos.



Desde logo, o Sporting informou que irá criar uma categoria de preço 'low cost', a partir de 43€ para crianças e 86€ em relação a adultos, além de manter os preços respeitantes às restantes categorias, à imagem do que sucede desde 2019/20, oferecendo ainda 100% da Gamebox Criança (através da devolução do valor em compras na Loja Verde).







A nova planta de Alvalade

Ainda assim, celebrando a marca redonda do aniversário do Estádio José Alvalade, o clube liderado por Frederico Varandas anunciou mudanças mais significativas, tornando público que irá aumentar o número de portas de acesso ao recinto, as quais passarão das atuais 7 para 12 entradas (mais outra para o setor visitante), de forma a melhorar o fluxo de acesso dos adeptos ao estádio. Mas a alteração mais significativa prender-se-á com um reconfiguração nos setores do Estádio José Alvalade, com impacto significativo na zona ZCEAP (Zonas com Condições Especiais de Acesso e Permanência de Adeptos), a denominada zona do 'cartão do adepto'.



Nesse sentido, quem desejar garantir uma Gamebox 2023/24, poderá consegui-lo para zonas até então vedadas, neste caso os setores A9, A11 (ambos respeitantes até esta temporada a uma zona para adeptos visitantes) e A16, A18, A20 (estes três que corresponderam nas últimas duas épocas à zona ZCEAP), passando as condicionantes de acesso - quer devido a tratar-se de uma zona para os visitantes (os tais 5% da lotação por lei) quer por passar a zona ZCEAP - a figurar nos setores B10, B15, B17, B19, B21 e B23, ou seja na bancada superior norte e num único setor da lateral superior sul.



Neste último caso, o Sporting elucidou como deverão proceder os sócios com Gamebox nos setores afetados. "Vai implicar a deslocação dos Sócios que à data de hoje se encontram nos sectores B10, B15, B17, B19, B21 e B23. O Sporting CP vai garantir a estes Sócios as condições actuais de acesso à Gamebox, permitindo-lhes, inclusive, a mudança para alguns sectores de maior valor, apesar de o preço se manter inalterado", justificou.



De resto, em relação ao novo lugar anual de 2023/24, quem adquirir a Gamebox da próxima época terá igualmente direito à oferta da Gamebox Eclectic, neste caso relativa a um lugar anual para as modalidades, no Pavilhão João Rocha.