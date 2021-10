Gamebox do Sporting gera recorde

O Sporting parabenizou, ontem, os “quase 20 mil Leões e Leoas que já garantiram o seu lugar” anual no José Alvalade, reflexo de um “recorde de 71% de adesões online” à Gamebox 2021/22. “Este registo, que inverteu por completo a tendência do passado, permitiu a massiva adesão no menor período de renovação de sempre (seis dias, ao invés do período normal de cerca de três semanas), tendo as adesões em balcão registado uma quebra de dois terços”, vincam.

Depois do período de renovações, a partir das 10 horas de hoje inicia-se a fase de vendas, com cerca de 10 mil lugares disponíveis desde 63€ (crianças), 105€ (jovens, mulheres e seniores) e 129€ (adultos). A Gamebox inclui 16 jogos, o primeiro já no dia 23: o Sporting-Moreirense.