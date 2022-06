Gamebox Sporting inclui até 23 jogos e custa a partir de 93 euros

O Sporting coloca esta quinta-feira à venda a Gamebox 2022/23. O formato inclui até 23 jogos, nomeadamente da Champions, e tem preços entre os 93 € e os 450 euros. Os sócios ficam com a possibilidade de pagamento em três prestações sem juros."Após dois severos anos de pandemia o clube quis premiar todos os seus sócios e vai aplicar esta época os mesmo valores de 2019/2020 (última época antes da pandemia), com a mais valia de esta época os leões participarem na fase de grupos da Liga dos Campeões em vez da Liga Europa", explicam os leões em comunicado.Sob o mote ‘A tua Paixão tem um Lugar’, a campanha terá uma primeira fase reservada em exclusivo a renovações, que se prolonga até ao dia 8 de julho, destinada aos titulares de Gamebox 2021/22.Quem adquirir o lugar de época do Sporting poderá assistir a 17 jogos da Liga, 3 da fase de grupos da Liga dos Campeões, 2 da Taça da Liga e, já a 24 de julho, ao encontro relativo ao Troféu Cinco Violinos.A direção leonina anuncia "ofertas especiais que podem ser cumulativas", nomeadamente "dois convites para a Liga Nacional – exceto nos jogos de agosto/setembro, FC Porto, Benfica e último jogo em casa – para sócios com 19 anos de Gamebox (com lugar anual desde 2003)", bem como "20% de desconto na Loja Verde do estádio para usar numa compra única de 1 de setembro a 31 de outubro de 2022", um benefício "exclusivo para sócios que renovem ou comprem a Gamebox a pronto pagamento." Todos os detentores de Gamebox 2022/2023 terão "entrada gratuita no Museu Sporting até 30 de junho de 2023."Entre as vantagens na aquisição, garante o Sporting, está a "transmissibilidade do cartão dentro da mesma tipologia", a "prioridade nos jogos não incluídos" e ainda o "direito de preferência na compra de bilhetes para finais."De resto, "crianças dos 3 anos (inclusive) até aos 11 anos" beneficiam de descontos de 50% "face ao preço de adulto", enquanto para "jovens até aos 23 anos, mulheres e seniores com 65 ou mais anos" podem comprar a Gamebox 23% mais barata."Este ano, o processo de renovação, compra e alteração de lugar foi melhorado e pode ser todo feito online na mesma página", explica o emblema verde e branco.