Gary Lineker, antigo jogador inglês, não ficou indiferente ao grande golo apontado por Pote diante do Arsenal e reagiu ao lance nas redes sociais."Delicioso", elogiou o ex-avançado com uma publicação no Twitter.Recorde-se que este golaço do jogador do Sporting está entre os nomeados para o melhor golo da semana da Liga Europa