‘Gazzetta’ volta a apontar Cristiano Ronaldo ao Sporting

A ‘Gazzetta dello Sport’ confirmou ontem a vontade de Cristiano Ronaldo em acabar a carreira no Sporting, notícia avançada por Record a 4 de maio. O diário italiano coloca o cenário de CR7 renovar com a Juventus por mais um ano, para depois rumar aos leões em 2023. O futuro imediato do português continua, para já, em aberto. Até ao momento, não existem propostas. A Juventus e o empresário Jorge Mendes deverão retomar em breve as conversações iniciadas antes da fase final do Europeu.