Geny Catamo recorreu esta quinta-feira às redes sociais para agradecer o "apoio de todos os sportinguistas e moçambicanos" após a estreia pela equipa principal do Sporting no triunfo () sobre o Portimonense."Muito feliz pela minha estreia e pela vitória da equipa.Trabalhei muito com ajuda de todos os meus colegas, treinadores e staff para que este dia chegasse. Quero agradecer o apoio de todos os sportinguistas e todos os moçambicanos. Sei que não alcancei nada ainda, resta-me trabalhar mais ainda para poder merecer a confiança no futuro", escreveu o jovem extremo dos leões.A publicação, feita na página do Instagram de Geny Catamo, já conta com comentários de jogadores da equipa principal do Sporting... e até mesmo de ex-jogadores dos leões. Como é o caso de Stefan Ristovski, defesa macedónio que atualmente representa o Dínamo de Zagreb. "Bravo, Geny Versace", escreveu.